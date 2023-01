Männermode 2023: Röcke mit Schlitz enthüllen jetzt nackte Männerbeine

Lange Röcke im Grunge-Look

Das italienische Modehaus Gucci liess an der ersten Show ohne Creative Director Alessandro Michele eine Vielzahl seiner männlichen Models in langen Röcken über den Laufsteg schweben. Bei Gucci geht die Rocklänge eher Richtung Maxi, der Saum berührt jeweils knapp den Boden. Dank hohem Schlitz sieht man bei den Modellen dennoch blutte Männerbeine.

Keine Rebellion, sondern neue Norm?

Wo früher ein Mann im Rock ein Statement war, scheint der Look in der Mode nun zur Norm zu werden. Zwar stören sich vereinzelte User in den Kommentarspalten der Labels, dass auch Männer Röcke tragen, doch bei vielen stösst der Look auf Begeisterung.