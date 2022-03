Microskirt: Röcke sind jetzt kaum breiter als Gürtel

Minijupes waren gestern. Neu tauchen nicht nur auf unseren Timelines, sondern auch auf Magazintiteln und dem Catwalk ultrakurze Microskirts auf. Das Credo lautet dabei: Je kürzer, desto besser. Im Vergleich zu diesen Jupes wirkt der knappe Schulmädchen-Look von Britney Spears in «Oops I did it again» beinahe so brav wie ein Outfit für die Kirche.