Sensationsfund in Kaiseraugst AG – Römisches Amphitheater – kaum entdeckt, schon wieder zugeschüttet

Am Mittwoch verkündete die Aargauer Kantonsarchäologie einen Sensationsfund: In Kaiseraugst nahe der bekannten Römerstadt Augusta Raurica wurde ein spätantikes Amphitheater entdeckt. Es ist eine von acht solchen bekannten Bauten in der Schweiz und wird auf das vierte Jahrhundert datiert, was es zum Jüngsten seiner Art macht.