Röschenz: Missbrauchsvorwurf gegen Pfarrer Franz Sabo

1 / 1 Der Röschenzer Pfarrer Franz Sabo teilte am Sonntag mit, sich auf unbestimmte Zeit von seinen Verpflichtungen zurückzuziehen. Dominik Pluess

Darum gehts Gegen den bekannten Röschenzer Pfarrer Franz Sabo sind neue Vorwürfe aufgetaucht.

Vor über 40 Jahren soll er in Bamberg (D) einen damals 17-Jährigen misshandelt haben.

Selbst sprach Sabo bis jetzt von einem Verhältnis, das er mit dem Mann gehabt habe, jetzt nimmt der Landeskirchenrat den verjährten Fall unter die Lupe.

Vor einer Woche wurde publik, dass der Röschenzer Pfarrer Franz Sabo (70) vor über 40 Jahren in Bamberg (D) als junger Priester einen damals 17-Jährigen missbraucht haben soll. Konkret soll Sabo den Teenager mit Alkohol verführt haben, nachdem dieser ihm in der Beichte seine Homosexualität offenbarte. Das damalige Opfer Thomas Pfeifroth wurde selbst zum Priester und machte seine Vorwürfe öffentlich.

Demnach habe ihn Sabo nach der Beichte in seine Wohnung eingeladen, wo es zuerst Alkohol gab und dann zum Sex kam. «Das war Missbrauch, ich war damals minderjährig», so Pfeifroth. Zur Anzeige brachte er den Fall aber erst, als er strafrechtlich verjährt war. Sabo selbst hatte seinen «Fehltritt» der Kirche gemeldet. Er sprach davon, dass er ein Verhältnis mit dem Mann eingegangen sei. Auch im Kirchenrecht ist der Fall inzwischen verjährt.

Trotzdem: Der Baselbieter Landeskirchenrat reagiert auf die Anschuldigung. «Sollten sich die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erhärten, dann ist der Beschuldigte als Priester wohl nicht mehr tragbar», sagt Präsident Ivo Corvini gegenüber dem «SonntagsBlick». Der Kirchgemeinde Röschenz habe man einen Fragekatalog geschickt.

Sabo diskreditiert Anschuldigung

Einer Reaktion der Landeskirche kam Sabo am Sonntag zuvor. Er werde sich von seinen Verpflichtungen in der Gemeinde auf unbestimmte Zeit zurückziehen, sagte der 70-jährige an der Sonntagspredigt, wie das Portal kath.ch berichtet. Sabo bezeichnete die Vorwürfe, die Pfeifroth öffentlich gegen ihn vorgebracht hat, als «Hetzkampagne». Er frage sich, was Pfeifroth von ihm wolle. Er habe vor der Gemeinde ausführlich und detailliert geschildert, was sich 1982 zugetragen haben soll. Sabo gab kath.ch zufolge zu, sein Amt als Priester aus unerfahrenheit missbraucht zu haben, verneinte eine sexuellen Misshandlung aber deutlich.

Schon damals habe er dem Generalvikar von Bamberg seinen Rücktritt angeboten, was dieser abgelehnt habe. «Es wurde nichts vertuscht, ich habe alles offengelegt», so Sabo.

Röschenzer halten zu ihrem Pfarrer

Die katholische Röschenzer Kirchgmeinde stellt sich in einem Schreiben, das am Samstag aufgeschaltet wurde, «vorbehaltlos hinter Pfarrer Franz Sabo». Die Vorwürfe gegen den Pfarrer seien nicht wahrheitsgemäss und es sei besonders tragisch, dass die notwendige Aufarbeitung der Misshandlungsvorfälle in der katholischen Kirche offenbar auch dazu genutzt werde, um alte Rechnungen zu begleichen.

Der Kirchenrat sehe rechtlich wie moralisch keinerlei Veranlassung, an seinem Verhältnis zu Franz Sabo etwas zu ändern. In über 25 Jahren habe es keinen Verdachtsfall gegeben. Im Gegenteil, es dürfte keinen Pfarrer geben, dessen Vergangenheit so umfangreich durchleuchtet worden sei wie die von Sabo.

Charismatischer Rebell

Der Röschenzer Pfarrer erlangte nationale Bekanntheit, als er sich offen gegen den damaligen Bischof Kurt Koch und den Vatikan stellte. Sabo predigte, getragen und gefeiert von der Röschenzer Bevölkerung, selbst dann noch weiter, als ihm die Missio canonica entzogen worden war. Das Schweizer Fernsehen widmete dem charismatischen Rebellen aus Röschenz gar einen Dok-Film.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio, Beforemore und bei den UPK Basel.