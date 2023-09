Röschenz BL: «Volles Vertrauen des Kirchenrates» – Franz Sabo tritt nicht ab

Am Sonntag hiess es, der Pfarrer Franz Sabo würde sich von seinen Verpflichtungen zurückziehen. Dabei handelte es sich um eine «missverständliche Meldung», so der Kirchenrat am Montag. Sabo bleibt, heisst es.

Am Sonntag hiess es in einem auf dem Kirchenportal Kath.ch veröffentlichten Text, dass sich der prominente Pfarrer Franz Sabo von seinem Amt zurückziehen werde. Am Montag widerspricht der Kirchenrat von Röschenz der Rückzugsmeldung des Pfarrers vehement. Der Rat bezeichnet die Meldung des Kirchenportals in einer Stellungnahme als «missverständlich», so die «Basler Zeitung».