Uetendorf: Albert Rösti singt Lied über sich selbst

An der Feier zu Ehren Albert Röstis sang die Band Calimeros ein Lied, das sie eigens für den Bundesrat schrieb. Rösti stieg dabei auf die Bühne und sang mit – wenn auch etwas verlegen.

Uetendorf BE :

Uetendorf BE : «Röschti du bisch z’Gröschti» – Neo-Bundesrat singt Lied über sich selbst

Albert Rösti sang auf der Bühne zusammen mit seinem Bekannten Roland Eberhart. Privat / Samuel Krähenbühl

Darum gehts Am Montag feierte Albert Rösti in seiner Heimatgemeinde Uetendorf seine Wahl zum Bundesrat.

Die Band Calimeros spielte am Anlass ein eigens für Rösti komponiertes Lied.

Bald sangen sowohl Albert Rösti als auch das Publikum «Röschti du bisch z’Gröschti».

Zu Ehren von Albert Rösti wurde am Montag in seiner Heimat Uetendorf ein Fest gefeiert – es ist bereits das zweite Fest zu Ehren des neuen Bundesrates. Dabei spielte die Band Calimeros ein Lied, das Rösti fast von den Socken haute. Und etwas in Verlegenheit brachte.

Im Song wird der Berner Bundesrat gefeiert. «Albert Röschti, du bisch z’Gröschti. Me gseht di gärn – nid nume z Bärn. Du bisch dr Hit für aui Zyt», sang Leadsänger Roland Eberhart an der Feier am Montag. «Zu viune hesch du e guete Draht. Mir si ganz mächtig stouz uf üse Bundesrat», heisst es im Lied weiter. Ausserdem habe Rösti ein grosses Herz, sei cool und sprachgewandt.

Albert Rösti beim Auftritt verlegen

Samuel Krähenbühl, Präsident des SVP-Wahlkreisverbandes Thun, filmte die Uraufführung des Rösti-Songs. Zu 20 Minuten sagt er: «Das Publikum war begeistert. Schnell haben die Leute sogar mitgesungen.» Rösti habe jedoch etwas verlegen gewirkt. «Er sagte am Schluss lachend: ‹Wenn ich euch dann zu viel werde, könnt ihr das Lied ja meiner Frau widmen und Theres statt Albert singen.› Es war Rösti wohl etwas unangenehm, so im Rampenlicht zu stehen. Aber er hat kräftig mitgesungen», sagt Krähenbühl zu 20 Minuten.

Der Bundesrat möge es generell nicht besonders, so gelobt zu werden. «Ihr könnt dieses Lied erst singen, wenn ich auch wirklich etwas erreicht habe», habe Rösti am Montag zum Publikum gesagt.

Interessierst du dich für Politik? Ja, ich informiere mich laufend. Es geht so. Dass Albert Rösti Bundesrat geworden ist, habe ich aber grad noch so mitgekriegt. Nein, gar nicht.

«Etwas ganz Spezielles, um gebührend zu ehren»

Calimeros-Leadsänger Eberhart sagt zu 20 Minuten: «Ich kenne Albert schon viele Jahre und habe einen privaten Bezug zu ihm.» Seine Band sei angefragt worden, an der Feier in Uetendorf aufzutreten. «Da wollte ich etwas ganz Spezielles für ihn machen, um ihn gebührend zu ehren», so Eberhart. Rösti habe sich mehrmals beim Sänger bedankt und ihn gar noch angerufen, um ihm zu danken.

Eberhart habe sich sehr gefreut, dass der Bundesrat und das Publikum mitgesungen hätten. «Rösti war offen wie immer. Es hat mir richtig Spass gemacht, mit ihm zusammen auf der Bühne zu singen.» Viele hätten den Komponisten für die Worte gelobt und gesagt, dass er genau die richtigen Worte für die Beschreibung des ehemaligen Gemeindepräsidenten gefunden habe.

Auf Anfrage von 20 Minuten schreibt die Medienstelle des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), dem Rösti seit Anfang Januar vorsteht: «Bundesrat Albert Rösti hat sich gefreut, den Start ins neue Jahr mit der Bevölkerung in seiner Wohngemeinde zu feiern.»

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb