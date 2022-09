Bern : Rösti – Schweizer Bauernverband stellt neuen Weltrekord auf

Auf dem Berner Bundesplatz hat der Bauernverband eine Riesen-Rösti in einer 13,7 Quadratmeter grossen Pfanne in Form eines Schweizerkreuzes zubereitet.

Der Schweizer Bauernverband hat zur Feier seines 125-jährigen Bestehens eine Riesen-Rösti gebraten und damit nach eigenen Angaben einen Weltrekord aufgestellt. Das Schweizer Traditionsgericht aus geriebenen Kartoffeln wurde am Montag auf dem Bundesplatz in Bern in einer 13,7 Quadratmeter grossen Pfanne in Form eines Schweizerkreuzes zubereitet.