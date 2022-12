Neuer SVP-Bundesrat: Rösti feiert Wahlerfolg

Seine Rede war mit witzigen und persönlichen Anekdoten gespickt. «Ich danke meinen Geschwistern Jolanda, Hans und Toni», sagte er beispielsweise. Ebenso dankte er zahlreichen Personen in seiner Umgebung und sagte: «Auch meiner allerliebsten Theres, die mich seit dem Gymnasium begleitet und unterstützt, mich von allen am besten kennt und mich trotzdem immer noch liebt.» Lautes Gelächter im Saal. In Richtung seiner betagten Mutter schickte er Küsschen auf die Tribüne.