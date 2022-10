Bundesratssitz: «Röstis Wahl ist noch längst nicht sicher»

Albert Rösti will in den Bundesrat.

SVP-Nationalrat Alber Rösti gab am Montag offiziell seine Bundesratskandidatur bekannt.

Am Montagmittag hat Albert Rösti offiziell gemacht, was in Bundesbern schon länger gemunkelt wurde: Er verkündete seine Kandidatur als Bundesrat und Nachfolger von Ueli Maurer.