Karriereende: Roger Federer tritt zurück – «das ist ein sporthistorischer Tag»

Federer hatte in all den Jahren auch mit Verletzungen zu kämpfen. «Bis Mitte 2010 waren es vorwiegend Rückenprobleme. Ab 2016 kamen Knieprobleme hinzu. 2017 feierte er zwar sein grosses Comeback, doch dann kamen die Knieprobleme zurück», so Lucas. 2020 sei Federer zweimal operiert worden. Es deute deshalb einiges daraufhin, dass doch noch nicht alles gut sei. «Er will aber noch einmal auf dem Court stehen und erst nach dem Laver Cup zurücktreten. Das wird sein Abschied sein. Gut möglich, dass er den Zeitpunkt der Rücktritts-Verkündung extra so gewählt hat.»