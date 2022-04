Roger Federer begeistert Anne Hathaway mit spontaner Gesangseinlage für Schweiz Tourismus

Dabei gerät Roger ganz schön ins Schwitzen – und singt sogar einen Britney-Spears-Song. Auch die Schauspielerin gerät in Singlaune und stimmt sogleich ein Lied von Dolly Parton an.

Für ihre neue Kampagne setzt Schweiz Tourismus erneut auf einen Hollywood-Star an der Seite von Roger Federer (40): die US-Schauspielerin Anne Hathaway (39). Rund 60 Millionen Mal wurde das erste gemeinsame Video der Hollywood-Darstellerin und des Schweizer Tennisprofis bereits angeklickt. Wie gut sich die beiden im echten Leben verstehen, zeigt nun der zweite Clip der Videoreihe: ein persönliches «Behind the Scenes»-Gespräch.

Zudem verrät Roger, dass er gerne auch mal Britney Spears hört – und stimmt auf Bitte von Anne kurzerhand ihren Song «Oops! … I Did It Again» an. Es ist nicht das erste Mal, dass der Tennisstar in einer Werbekampagne singt. «Ich musste meine Angst vor dem Singen in der Öffentlichkeit überwinden», sagte der Sportler damals zu 20 Minuten. Und das scheint sich gelohnt zu haben, denn der Hollywood-Star zeigt sich begeistert von seinem spontanen Ständchen.