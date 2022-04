Letzter Auftritt in der Schweiz? : Roger Federer bestätigt Teilnahme an den Swiss Indoors

Tennis-Superstar Roger Federer hat für die Swiss Indoors 2022 zugesagt. Der 40-Jährige ist beim Heimturnier in Basel, das im Oktober stattfindet, Rekordsieger.

1 / 3 Roger Federer spielt 2022 in Basel. freshfocus Traditionell findet nach den Swiss Indoors ein Pizza-Plausch mit Federer und den Ballkindern statt. REUTERS Bei der letzten Austragung des Turniers 2019 siegte der Baselbieter. REUTERS

Darum gehts Die Swiss Indoors 2022 finden mit Publikumsliebling Roger Federer statt.

Der Schweizer hat die Teilnahme am Heimturnier bestätigt.

Das Turnier findet vom 22. bis 30. Oktober 2022 statt.

Ein Freudentag für Schweizer Tennis-Fans! Roger Federer wird im Oktober bei seinem Heimturnier in Basel an den Start gehen. Wie die Organisatoren mitteilen, hat der 40-Jährige seine Teilnahme an den Swiss Indoors 2022 bestätigt. Zuletzt war das Turnier 2019 durchgeführt worden, damals triumphierte der Baselbieter im Final über den Australier Alex De Minaur.

In den vergangenen beiden Jahren waren die Swiss Indoors der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Rekordsieger Federer (zehn Titel) soll beim ATP-500-Turnier traditionsgemäss am Dienstag, dem 25. Oktober, ins Geschehen eingreifen. Ausser in Basel hat der 20-fache Grand-Slam-Sieger in diesem Jahr bislang bloss dem Laver Cup im September in London seine Teilnahme zugesichert.

Kein Spiel seit Juli 2021

Federer hat seit Juli 2021 und dem Viertelfinal-Out in Wimbledon keine Partie mehr bestritten. Nach mehreren Knieoperationen ist der Baselbieter zuletzt wieder ins Training eingestiegen und schuftet seither an seinem Comeback. Bei seiner Teilnahme im Oktober dieses Jahres wird Federer bereits 41 Jahre alt sein. Möglich also, dass es sein letzter Auftritt in der Schweiz sein wird.

Die Swiss Indoors finden vom 22. bis 30. Oktober statt. Über weitere Teilnehmer wollen die Organisatoren in den nächsten Wochen informieren. Der Ticket-Verkauf beginnt aber bereits am Mittwoch.

