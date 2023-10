Roger Federer: Das vermisst er seit seinem Rücktritt am meisten

Federer vergoss bei seinem Abschied viele Tränen. SRF

Darum gehts Roger Federer spielte letztes Jahr am Laver Cup seine letzte Partie.

Dass er nicht mehr täglich trainieren muss, vermisst der 42-Jährige keineswegs.

Was ihm dafür fehlt, hat er kürzlich in einem Interview enthüllt.

Roger Federer hat vor über einem Jahr seine aktive Tenniskarriere beendet. Seither taucht der 42-Jährige immer mal wieder in den Medien auf. So machte er am Laver Cup in Vancouver seine Aufmachung oder sprach über seine Teenager-Töchter. Nun gab der Maestro kürzlich in der deutschen Ausgabe von GQ Auskunft über seine Karriere.

Dabei sprach der Baselbieter auch darüber, was er seit seinem Rücktritt am meisten vermisst: «Was mir fehlt, sind die Freunde, die ich durch das Tennisspielen immer automatisch gesehen habe, wie früher in der Schule die Mitschüler. Das war toll. Mit denen muss man sich jetzt aktiv verabreden, das ist natürlich eine Umstellung.» Dafür geniesse er nun die Zeit mit seiner Familie umso mehr.

Mehr Kontrolle über sein Leben

Ausserdem schaute Federer noch einmal auf letztes Jahr zurück und enthüllte, dass nicht der Rücktritt per se der schwierigste Teil war, sondern: «Das Schwierigste beim Beenden einer Karriere sind eigentlich die Wochen und Monate davor, in denen man überlegt hat, wie und wo man diese Entscheidung am besten kommuniziert.» Er tat es vor dem Laver Cup in London, absolvierte dort seine letzte Partie im Doppel an der Seite von Rafael Nadal – und vergoss danach viele Tränen (siehe Video oben).

Zudem sagte Federer im Interview, dass er erleichtert sei, nicht mehr jeden Tag trainieren zu müssen und Matches zu spielen. «Wenn man merkt, dass der eigene Körper nicht mehr so mitmacht, wie man eigentlich will, kann das sehr belastend sein.» Ihm kommt der Rücktritt dennoch noch nicht lange her vor: «Ich habe auch immer noch das Gefühl, ich hätte den Tennisschläger erst vor fünf Minuten aus der Hand gelegt.» Federer ist dafür überglücklich, dass er nun sein Leben selber kontrollieren kann. Früher sei der Terminkalender immer voll gewesen, nun könne er freier entscheiden, was er unternehmen wolle.

Auch Federer ist noch nervös

Selbst nach einer langen und sehr erfolgreichen Karriere verspürt der 20-fache Grand-Slam-Sieger noch Nervosität. Dazu führt er aus, wie sich das bei ihm äussert: «Natürlich gibt es immer noch Momente, vor denen ich wirklich Respekt habe. Ich werde dann meistens ein bisschen müde, fange an zu gähnen, fahre mich quasi runter, um dann richtig durchstarten zu können. Ein bisschen Nervosität muss aber auch dabei sein, nur so weiss ich sicher, dass es mir auch wichtig ist.» Er sei aber froh, dass das nicht mehr täglich vorkomme, da das sehr anstrengend sein könne.

Nun will er sich ganz auf seine Familie konzentrieren, auf die 14-jährigen Töchter Myla und Charlene sowie die neunjährigen Söhne Lenny und Leo. «Ich möchte für sie da sein, ihnen beim Erwachsenwerden zuschauen und ihnen in allen Belangen helfen, so gut ich kann.» Beruflich versuche er, den Sprung vom aktiven Sportler zum Geschäftsmann zu schaffen. «Ich möchte weiter Teil des Sports sein, tolle Partner finden, mich einsetzen, engagieren, mitgestalten. Ich werde dem Tennis auf jeden Fall treu bleiben, in welcher Form wird sich zeigen.» Man darf gespannt sein.

