Gemeinde segnet Baugesuch ab : Roger Federer feiert Teilsieg für den Bau seiner Villa in Rapperswil-Jona

Tennisstar Roger Federer hat für den Bau seines Anwesens in Rapperswil-Jona von den Stadtbehörden grünes Licht erhalten. Nun muss noch der Kanton das Baugesuch absegnen.

Auf der Baustelle von Roger Federer in Rapperswil-Jona kann vielleicht bald weitergearbeitet werden.

Wie die «Handelszeitung» berichtet, hat Federers Anwalt bestätigt, dass das Baugesuch für dessen Villa am Zürichsee von der Stadt Rapperswil-Jona nun bewilligt wurde. Das Gesuch für die notwendige Altlastensanierung an der Uferzone des 18’000 Quadratmeter grossen Baugrundstücks liegt nun zur Begutachtung beim Kanton.

Im April waren die Bauarbeiten nach einer Einsprache der Organisation Aqua Viva gestoppt worden. Diese hatte sich um die Pflanzenwelt am Seeufer besorgt gezeigt und moniert, Schilf und andere Pflanzen seien durch den Bau gefährdet. Daraufhin wurde ein Baustopp verfügt, Federers Architektur-Team musste das Gesuch überarbeiten und neu einreichen. Dieses wurde nun von der Stadt für gut befunden.

Die Bauherrschaft habe sich kooperativ gezeigt und der Verband Zürichsee Landschaftsschutz habe das Ufergrundstück begutachten dürfen, so die «Handelszeitung» weiter. Nun wurde eine Lösung gefunden: Der Seegrund werde in Ufernähe von den Abfällen einer früheren Ziegelei gesäubert und neben einem kleinen Strand das Ufer mit einem neuen Schilfgürtel renaturiert. Die Umweltschützer sehen in den Plänen offenbar einen Mehrwert für den Natur- und Landschaftsschutz.