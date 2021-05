Comeback in Genf - Roger Federer freut sich riesig

Federer sieht locker aus beim Training auf Sand in Genf. Video: ATP Media/ Geneva Open

Darum gehts Roger Federer kehrt in Genf auf Sand auf die Tour zurück.

Der Schweizer hat selber kaum Erwartungen an sich.

Er braucht das Turnier in Genf und das French Open, um seinen Spielrhythmus wieder zu finden.

Sein Highlight folgt erst Ende Juni mit dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

Der 39-Jährige freut sich aber riesig, wieder spielen zu können.

Nach langer Verletzungs-Abstinenz absolvierte Roger Federer Anfang März in Doha zwei Partien, dann war sein Comeback bereits wieder beendet. Nun kehrt der 39-Jährige auf Sand auf die ATP-Tour zurück. Er spielt das 250er-Turnier in Genf, danach geht es nach Paris ans French Open. Am Dienstag spielt Federer in Genf zum Auftakt gegen den Spanier Pablo Andujar (ab ca. 15.30 Uhr live bei uns im Ticker). Federer sagt selber, seine Erwartungen seien «überschaubar». Konkret sagt der 20-fache Grand-Slam-Sieger: «Ich bin selber gespannt, ob ich hier zwei, acht oder zehn Sätze spielen werde.»

In Genf hat Federer zwar schon des Öfteren gespielt, aber immer nur als Teil einer Mannschaft – entweder im Davis-Cup oder im Laver-Cup. «Ich freue mich sehr, nun endlich auch mein erstes ATP-Turnier hier bestreiten zu können, nachdem ich in Basel und Gstaad schon oft angetreten bin. Die Verschiebung des French Open machte die Premiere möglich», sagt der Baselbieter dem SRF.

Roger Federer kehrt in Genf auf Sand auf die ATP-Tour zurück. REUTERS

Federer geht es in Genf, aber auch in Paris am French Open hauptsächlich darum, «wieder in den Wettkampfrhythmus zu kommen, mich fit zu spielen und hoffentlich ein paar Matches zu gewinnen». Sein Highlight folgt ja erst am 28. Juni mit dem Grand-Slam-Turnier von Wimbledon, das er bereits acht Mal gewinnen konnte. «Nach Roland Garros werde ich besser wissen, wo ich stehe», sagte Federer in einer Videokonferenz.

Auf SRF sagte er zudem: «Meine Ziele sind überschaubar. Ich kann fast nichts sagen, alles sei möglich. Ich glaube, es ist sehr sehr schwierig, in Paris weit zu kommen.» Die Matches in Genf und in Paris braucht er, um seinen Rhythmus für Wimbledon, die Olympischen Spiele und das US Open zu finden. Er komme nun aber frisch auf die Tour zurück, er freue sich riesig, wieder zu spielen, so Federer weiter.