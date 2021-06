Duell erst im Final möglich - Roger Federer geht in Wimbledon Novak Djokovic aus dem Weg

Federer (ATP 8) trifft in der ersten Runde auf den Franzosen Adrian Mannarino. Gegen die Weltnummer 42 hat der 39-Jährige in sechs Partien noch nie verloren. In Wimbledon besiegte Federer den 32-Jährigen bereits zweimal: 2011 in der zweiten Runde und 2018 im Achtelfinal.