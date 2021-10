Federer-Express – Roger Federer hat jetzt sein eigenes Tram

Trämmli-Pate Roger Federer war zur Jungfernfahrt seines Trams am Freitag in Basel.

Die Basler Verkehrsbetriebe haben am Freitag den Federer-Express in Betrieb genommen. Das Flexity-Tram mit der Wagennummer 5040 ist Roger Federer gewidmet und wurde von Basels berühmtesten Botschafter selbst mitgestaltet. Der Maestro reiste für die Jungfernfahrt seines Trams persönlich an und nahm auf der ersten Fahrt durch die Innenstadt auch gleich selbst Platz im Führerstand und betätigte enthusiastisch die Warnglocke.

Auf dem Tram sind Bilder von Federers Grand-Slam-Siegen und seinem letzten Triumpf an den Swiss Indoors zu sehen. Im Innern sind Fakten über den erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten zu finden. Federer, der in Münchenstein bei Basel aufgewachsen ist, fuhr in seiner Kinder- und Jugendzeit fast täglich Tram. Die Linie 8 brachte ihn zum Trainingsgelände des Tennis Club Old Boys. «Das Projekt lag mir sehr am Herzen. Deshalb ist es für mich eine grosse Ehre, das Trämmli künftig auf den Strassen von Basel sehen zu können», sagt Federer.