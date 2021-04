Kinderbuch-Klassiker - Roger Federer ist jetzt als Comic-Figur mit Globi unterwegs

Dabei trainieren Globli und Federer miteinander, besuchen eine Schule in Afrika und spielen gegeneinander einen Match in Wimbledon.

In der Geschichte gehen die beiden auf einen Roadtrip nach Wimbledon. Unterwegs spielen sie zusammen Tennis und besuchen eine Schule in Afrika. Laut einer Mitteilung von Orell Füssli Verlag, zudem der Globi-Verlag gehört, hat Federer aktiv und persönlich an der Entstehung des Bands mitgearbeitet.

Biografische Züge

Federer freut sich über seine Wandlung in eine Comic-Figur. Als Kind habe er Globi-Bücher geliebt. «Ich fühle mich geehrt, dass ich nun selbst Teil von Globis Welt werden und bei der Entstehung eines Globi-Bands mitwirken durfte», wird der Sportler vom Verlag zitiert. Viele Geschichten und Situationen im Buch habe er so oder ähnlich erlebt.

Unterstützung von Federers Stiftung

Mit dem Globi-Buch sollen Spenden an die Stiftung des Tennisprofis gehen. «Die Zusammenarbeit zwischen dem Globi Verlag und Roger Federer umfasst auch die Leistung eines Beitrags vom Verlag an die Roger Federer Foundation», so die Mitteilung. Mit der Stiftung unterstützt Federer seit über 17 Jahren Bildungsprogramme für Kinder in Afrika und in der Schweiz.