«Nur» 90 Millionen Dollar pro Jahr - Roger Federer ist nicht mehr der bestverdienende Sportler der Welt

Das spezielle Corona-Jahr 2020 hatte Roger Federer noch an der Spitze der Forbes Liste verbracht. Der Schweizer war mit 106,3 Millionen Dollar der Sportler, der am meisten verdient hatte. Dieses Jahr konnte der bald 40-Jährige den Rang an der Spitze nicht halten – bei weitem nicht. Federer muss sich mit dem siebten Rang und immerhin 90 Millionen Dollar Einnahmen begnügen – trotz bestehenden Corona-Einschränkungen. Speziell ist dabei: Auf dem Platz, also mit seiner Arbeit als Tennisspieler, hat der Baselbieter nur knapp 30’000 Dollar verdient. Kein Wunder, spielte der Maestro wegen seiner Knieverletzung doch lange Zeit nicht. Dafür klappte es abseits des Platz mit Werbeeinnahmen umso besser. Die 90 Millionen sind der zweitgrösste Wert – nur hinter dem Leader.