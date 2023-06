Roger Federer, ist Novak Djokovic der Grösste aller Zeiten?

Roger Federer trat letzten Herbst zurück, seither ist er abseits des Platzes zu sehen. Twitter/20 Minuten

Lange hat sich Roger Federer aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun tritt die Tennis-Legende in Halle wieder auf. Auch zur Debatte um den grössten Tennisspieler der Geschichte äussert er sich. Seine wichtigsten Aussagen findest du hier zusammengefasst.

Zeit nach dem Rücktritt

«Natürlich ist man immer traurig, wenn man die Karriere beendet. Es fällt ein Riesenteil weg, der das Leben dominiert hat», so Federer gegenüber mehreren Medien. Der Alltag sei gegeben durch die Tour. Wo man hinfliege, trainiere, spiele. Der Schweizer Superstar: «Das alles bricht weg. Aber ich sah es ja kommen die letzten Jahre. Mit Corona und der Verletzung konnte ich mich schon daran gewöhnen. Deshalb war der Schritt auch eher eine Erlösung.» Er brauche jetzt aber auch nicht an jedem Turnier einen Riesen-Abschied.

Gab es nach seiner Karriere viele Anfragen?

Ja! In Halle war es der erste Auftritt des Maestros bei einem Turnier, seit er im September seine Karriere beendet hatte. Danach zog sich Federer erst einmal ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurück, obwohl es zahlreiche Anfragen von Sponsoren, Turnieren und Medien gab. Allein bei seiner Stiftung seien innerhalb von sechs Monaten 1200 Anfragen eingegangen, berichtete Federer. «Vielleicht lag der Fehler auch ein bisschen bei mir. Weil ich vielen Leuten gesagt habe, meldet euch, wenn ich aufgehört habe. Und jetzt kommt eben die Welle rein», sagte die langjährige Nummer eins der Welt.

So hat sich sein Leben verändert

Seit seinem Rücktritt hat sich für den 41-Jährigen besonders etwas verändert: «Für mich ist einfach der Alltagsstress weggefallen, sodass ich langfristiger planen kann. Und das muss ich auch, sonst werde ich von den Anfragen anderer bestimmt.» Er habe tolle Trips mit seinen Eltern, den Kindern, mit Freunden unternommen. «Es hat Spass gemacht, endlich wieder mal ein bisschen mehr zu reisen nach Corona.» Langweilig wird ihm also nicht? Nein. «Es macht Spass, weil kein Tag so ist wie der andere», so der 20-malige Grand-Slam-Turnier-Sieger.

Das neue Leben mit seiner Familie

Zu diesem Thema meinte er: «Die Zeit mit den Kindern ist sicher ein bisschen anders geworden. Gut, die Mädchen sind auch nochmals gewachsen und haben noch mehr Schulstoff. Und die Buben sind aus dem Babyalter draussen. Durch ihr Alter hat sich schon einiges verändert.»

Und vermissen die Kinder das Herumreisen? «Bei ihnen war es immer schon so: Sie sind ein bisschen traurig, wenn wir einen Ort verlassen. Und dann sind sie wieder super happy, wenn wir anderswo angekommen sind», erklärte Federer. Wenn sie an ein Formel-1-Rennen gehen würden oder an ein Spiel der New York Knicks, sei das für sie gigantisch. Der Superstar: «Und wenn wir in Dubai oder in Amerika wieder Freunde treffen, das sind Freundschaften, die sie auch geprägt haben. Sie sind bereit für alles.»

Hier gewann Novak Djokovic das French Open in diesem Jahr.

Verfolgt er noch das aktuelle Tennisgeschehen?

Ja. «Ich bin überrascht, wie viel mir die Resultate bedeuten», sagte Federer, der in seiner Karriere 103 Turniere gewonnen hat. «Ich schaue nicht ganze Matches, sondern nur Highlights. Aber ich bin immer vier-, fünfmal am Tag dabei und checke die Ergebnisse. Das hätte ich nie gedacht, dass mich das so interessieren würde.»

Auch den French-Open-Sieg von Novak Djokovic hat Federer so natürlich mitbekommen. Es sei «schier unglaublich», was der Serbe erreicht habe. Soweit zu sagen, dass Djokovic mit 23 Titeln als Rekord-Grand-Slam-Champion nun der beste Spieler der Geschichte sei, wollte Federer dann aber doch nicht gehen. «Es ist schwierig zu sagen. Die ganze Diskussion ist schwer zu beantworten. Ich habe zu einem Freund gesagt: Was ist denn schwieriger: Mit 17 Wimbledon zu gewinnen wie Boris Becker oder mit 36 das French Open wie Novak? Ich weiss es nicht», sagte Federer.

Diesen Wunsch hat er sich erfüllt

Im Winter stand Roger Federer endlich einmal wieder auf Skiern. Was für einen Schweizer eigentlich alltäglich ist, hatte Federer jahrelang aus Angst um seine Gesundheit nicht gekonnt. Nun, nach dem Ende seiner Tennis-Karriere, genoss der 41-Jährige die Zeit im Schnee in vollen Zügen. «Ich stand zuletzt 2008 auf Skiern. Dann sind die Kinder auf die Welt gekommen und die haben mich nie Ski fahren gesehen. Von daher war das für mich wirklich ein Traum, mit ihnen auf die Piste zu gehen», sagte Federer.

Hier fährt Roger Federer Ski.