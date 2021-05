Bevorzugter Familienausflug - Roger Federer könnte Ihnen mit seiner Familie im Verkehrshaus begegnen

Tennisstar Roger Federer und seine Familie sind öfters in der Zentralschweiz zu Gast, wenn es die Zeit des 39-Jährigen zulässt. Dies hat gleich mehr als einen guten Grund: So ist Federer etwa öfter zu Besuch in Meggen, weil sein Götti dort zu Hause ist. Von Meggen in kurzer Distanz ist auch das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern erreichbar. Federer ist vom Luzerner Verkehrs- und Kommunikationsmuseum derart begeistert, dass er es explizit in einem Interview mit der « New York Times » (Bezahlartikel) erwähnte.

Wörtlich sagte Federer zur «New York Times», die ihn in seiner neuen Funktion als Botschafter von Schweiz Tourismus interviewte, unter anderem: «In Lucerne, there is the Swiss Museum of Transport, which is still my favorite place to take my children. It’s a wonderful place where you can see old trams, trains, planes, cars, bikes, you name it.» Zu deutsch: «In Luzern gibt es das Verkehrshaus der Schweiz, das immer noch mein Lieblingsort ist, um meine Kinder mitzunehmen. Es ist ein wunderbarer Ort, an dem Sie alte Trams, Züge, Flugzeuge, Autos, Velos sehen können.» Nun ist ja bekannt, dass Federer seit kurzem Botschafter von Schweiz Tourismus ist. Darum könnte man nun sagen, dass Federer einfach seinen Job machte und unter anderem die Werbetrommel für das Verkehrshaus schlug.