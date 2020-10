Der Tennisstar hat erneut bei der Kreation eines Sneakers mitgeholfen. Das zweite Federer-Modell der Firma On gibts offiziell 2021 – und wieder exklusiv vorab in einer Verlosung für 240 Franken zu kaufen.

Darum gehts Roger Federer hat erneut bei der Kreation eines Schuhes der Firma On mitgeholfen.

Der Schuh namens The Roger Clubhouse kommt nächsten Frühling offiziell in den Verkauf.

Vorher kann man den Schuh wie schon das Vorgängermodell per Verlosung kaufen.

Der Clubhouse wird es somit wieder stark limitiert geben.

Für den Schuh zahlen Fans 240 Franken.

Im Juli präsentierte Roger Federer seinen ersten Sneaker aus seiner Zusammenarbeit mit dem Zürcher Hersteller On. Nun setzt der Tennisstar nach: Er bringt den Schuh namens The Roger Clubhouse auf den Markt. Auch hier half Federer bei der Kreation mit. Das schreibt die Firma On am Montagmittag in einer Mitteilung.

Der Schuh soll offiziell im nächsten Jahr lanciert werden. Doch wie schon beim ersten Federer-Modell gibt es den Sneaker schon vorher als Limited-Edition zu kaufen. Laut On können Fans erneut an einer Verlosung mit machen. Ab dem 22. Oktober kann man sich dafür online bei On eintragen. Die Gewinner können sich so den Kauf des Schuhs sichern. Der Clubhouse kostet 240 Franken.

Zu kaufen gibt es den Schuh online bei On und beim Händler Titolo. Anders als das erste Federer-Modell wird es den Clubhouse nicht beim Warenhaus Jelmoli geben.

Das zweite Federer-Modell von On ist vom Tennis inspiriert. Auf den ersten Blick sieht der Schuh genau gleich aus wie der Vorgänger. Gemäss des Herstellers hat der Schuh goldene Details, eine kontrastreiche schwarzen Naht oder einen Zungenaufnäher.

Im vergangenen Juli kam das erste Federer-Modell auf den Markt. The Roger Centre Court ist komplett weiss mit schwarzen Nähten und einem schwarzen Speedboard – das ist die speziell von On entwickelte Platte in der Mittelsohle.

Veganes Leder

Die sogenannte 0-Serie erscheint in einer individuell nummerierten Auflage, limitiert auf 1000 Paare. Nach der Serie 0 sollen noch weitere Schuhe erscheinen, sagte Federer damals in der Präsentation des Schuhs. Der Sneaker war innert kurzer Zeit ausverkauft. Auch bei Jelmoli war der Schuh schnell weg. Vor Verkaufsbeginn standen Fans vor dem Warenhaus in Zürich stundenlang Schlange, um sie ein Paar zu ergattern.

Hergestellt wird der Schuh aus veganem Leder, der Materialverbrauch soll dabei möglichst gering bleiben. So habe man den ökologischen Fussabdruck signifikant reduzieren können, sagte On-Mitgründer David Allemann: «Nachhaltigkeit ist bei der Entwicklung dieser neuen Generation von Tennis-inspirierten Schuhen eine absolute Priorität.»