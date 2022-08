Roger Federer liefert sich Tennis-Match gegen Herzogin Kate

Die Herzogin von Cambridge und der 41-Jährige haben im Namen des Laver Cups eine wohltätige Zusammenarbeit angekündigt. Am Tennistag möchten die beiden für die Kinderhilfsorganisation Action for Children und die LTA Stiftung Gelder sammeln. Kate ist die Schirmherrin der beiden Organisationen und Roger Mitgründer des Laver Cups. So werden alle Erlöse aus den Tickets vom 22. September im The 02 in London zwischen den beiden Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt.