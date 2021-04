Der Neubau liegt an der Zürcherstrasse, stadtauswärts.

Auf diesem Grundstück, direkt am Seeufer in Rapperswil SG, baut Roger Federer sein neues Anwesen.

Roger Federer baut am Seeufer in Rapperswil-Jona ein neues Haus für sich und seine Familie.

Roger Federer baut am Ufer des Zürichsees in Rapperswil SG ein neues Anwesen von 16’000 Quadratmetern. Bis vor Kurzem reinigten die Bauarbeiter vor Ort den Boden von Altlasten. Jetzt aber werden sie ihre Arbeit gemäss «Linth-Zeitung» für eine Weile niederlegen müssen. Grund dafür ist das für Interessengruppen schützenswerte Seeufer vor dem zukünftigen Zuhause des Tennis-Maestros.

Die Organisation Aqua Viva, die sich für den Wasserschutz einsetzt, hat Einsprache gegen den Bau erhoben. Sie sorgt sich um die Pflanzenwelt am Seeufer. So seien das Schilf und weitere Pflanzen durch den Bau gefährdet. Aqua Viva hatte bereits im vergangenen Jahr Einsprache gegen die Baupläne erhoben. Damals blieben die Umweltschützer jedoch ohne Erfolg. Gleich wie der Verein «Rive Publiques» , der die Federers verpflichten wollte, einen Fussgängerweg entlang des Sees vor dem Anwesen zuzulassen.

Kontaminierter Boden und unerwünschte Mauern verzögern Bau

Die Sanierung war nötig geworden, nachdem eine Kontamination des Bodens vor Ort festgestellt worden war. Von alten Arbeiten war noch Bauschutt vorhanden. Aber auch sonst ist noch nicht alles entschieden in dieser Partie. Am Seeufer vor der Baustelle stand früher eine alte Mauer. Die Stadtverwaltung will diese nun wieder erstellen lassen – gegen den Wunsch der Federers, wie der «Blick» berichtet.