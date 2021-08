Knieverletzung - «Ich werde Monate ausfallen» – Roger Federer muss operiert werden

Rund fünf Wochen nach seinem Aus in Wimbledon hat Roger Federer in einem Instagram-Video bekanntgegeben, dass er sich erneut am Knie operieren lassen muss und deshalb Monate ausfällt. Der Heilungsprozess der Verletzung von Wimbledon sei nicht wie geplant verlaufen. «Die Ärzte haben mir gesagt, wenn ich mich besser fühlen will, muss ich operieren. Das werde ich tun. Nur so habe ich Hoffnung, wieder auf die Tour zurückzukehren».»