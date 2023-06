Ivan Ljubicic: Federers Ex-Coach über GOAT-Debatte

Mit diesem Ballwechsel sicherte sich Djokovic in Paris seinen 23. Grand-Slam-Titel.

Den French-Open-Halbfinal von Djokovic sah er mit Federer zusammen am Strand.

Der Ex-Trainer von Roger Federer glaubt, dass die Diskussionen schon bald verschwinden werden, wenn Novak Djokovic weiter so erfolgreich ist.

Ivan Ljubicic spricht in einem Interview über die Debatte nach dem grössten Tennisspieler aller Zeiten.

Nach Novak Djokovics French-Open-Titel, verbunden mit dem alleinigen Rekord von 23 Grand Slams, waren sich viele in der Tennis-Szene einig, dass die Frage nach dem grössten Spieler der Geschichte geklärt ist. Roger Federers Ex-Trainer Ivan Ljubicic äussert sich nun in einem Interview mit dem serbischen Medium «Sport Klub» ebenfalls zu der meistdiskutierten Debatte im Tennis.

«Ich denke, dass Novak bereits der erfolgreichste Spieler ist, aber das Wort ‹grösster› impliziert Subjektivität und persönliche Vorlieben», erklärt der Kroate und ergänzt: «Im Basketball sind sich alle einig, dass es Michael Jordan ist, aber er ist nicht derjenige mit den meisten Trophäen.» Der grösste Spieler sei derjenige, der einen am meisten beeinflusst habe, so der 44-Jährige.

Paris-Halbfinal mit Federer am Strand geschaut

Für ein Drittel der Welt sei Federer der Grösste, für ein Drittel Nadal und für das letzte Drittel sei es Djokovic, hält Ljubicic fest. Die ganze Debatte sei aber bedeutungslos, wenn Djokovic noch ein paar Grand Slams gewinne, wonach es im Moment aussehe. Der frühere Aufschlagspezialist im Klartext: «Wenn Novak am Ende fünf bis zehn Slams mehr hat als die anderen, werden wir solche Diskussionen nicht mehr führen».

Ljubicic sprach im Interview auch über sein Verhältnis zu Federer und erzählte, man bemühe sich, sich ein paar Mal im Jahr zu sehen. Dies, obwohl Federer «definitiv kein langweiliges Leben» habe und sogar mehr reise als noch zu Aktivzeiten. Den Halbfinalkracher in Roland Garros zwischen Djokovic und Carlos Alcaraz hätten die beiden sogar zusammen geschaut, aber nur einen Teil. «Wir waren meistens am Strand, das müsst ihr uns verzeihen», so der einstige Coach des Maestros lächelnd.