Tennis: Security verwehrt Roger Federer Zutritt zu Wimbledon

Federer erzählt im Talk bei Trevor Noah von seinem letzten Wimbledon-Besuch.

Dort spricht die Tennis-Ikone über eine kuriose Begebenheit in Wimbledon.

Eine Sicherheitsdame erkannte den weltberühmten Schweizer nicht und liess ihn nicht auf die Anlage.

2020 stand Roger Federer an der Seite von Trevor Noah im Doppel beim «Match for Africa» in einem Benefiz-Spiel in Kapstadt gegen Multimilliardär Bill Gates und Rafael Nadal auf dem Tennis-Court, nun besuchte der Maestro den südafrikanischen Moderator in dessen US-Talksendung «Daily Show».

Zweieinhalb Monate nach dem emotionalen Abschied beim Laver Cup zeigte sich Federer gut gelaunt und plauderte eine lustige Anekdote aus, die sich vor zwei Wochen ereignete. Nach einem Arztbesuch in London hatte der 41-Jährige noch etwas Zeit zum Totschlagen und überlegte sich einen spontanen Besuch auf der Anlage seines Lieblingsturnieres. «Ich war noch nie in Wimbledon, wenn das Turnier nicht läuft», so Federer und erklärte weiter, dass er sich zuversichtlich wähnte, durchs normale Eingangstor der Anlage hereingelassen zu werden.

Sicherheitsdame kennt den Maestro nicht

Zur grossen Überraschung der Tennis-Ikone hatte die Sicherheitsdame beim Tor aber keinen blassen Schimmer, wer vor ihr steht, und verlangte von Federer doch tatsächlich eine Mitgliedskarte. Mitglied in Wimbledon wird man mit einem Turniergewinn an der Church Road automatisch, doch die Frau blieb bei Federer trotz seinem Status als Rekord-Champion des Rasen-Grand-Slams knallhart.

Der stets bescheiden auftretende Superstar sah sich dann gezwungen, der Dame die Anzahl der Wimbledon-Trophäen zu nennen, die er bei sich zu Hause hat. «Ich habe dieses Turnier acht Mal gewonnen. Bitte glauben Sie mir, ich bin Mitglied. Wo komme ich rein?»

Roger Federer sorgt für Lacher in einer US-Talkshow. Der Maestro enthüllte dabei, dass ihm bei einem spontanen Besuch der Eintritt auf die Wimbledon-Anlage verwehrt blieb. Bei seinem US-Trip schaute der Maestro auch beim Basketball vorbei.

Federer schildert im TV-Talk glaubhaft, dass es ihm unangenehm war, mit seinen Erfolgen prahlen zu müssen. Doch selbst das nützte nicht. Mit dem Wimbledon-Besuch klappte es dann erst, als Federer mit Trainer Severin Lüthi zusammen im Auto zu einem anderen Tor fuhr. Dort liess man den Maestro nach ein paar Anrufen auch ohne Mitgliedskarte rein. Wenig später sass er beim Tee mit dem Wimbledon-Boss zusammen und dürfte sich wohl auch über die lustige Szene zuvor amüsiert haben.

Federer denkt an Rückkehr in Tennis-Zirkus

Neben der Wimbledon-Anekdote kam Federer bei seinem TV-Auftritt auch auf die Umstellung vom aktiven Tennis-Profi auf das Leben nach der Sportler-Karriere zu sprechen. «Ich fühle mich im Moment ein bisschen schlecht, bisher war es ein superleichter Übergang», so der Baselbieter. Er betont, dass zurzeit gemeinsame Zeit mit seiner Familie zu verbringen oberste Priorität habe, tönt aber leise eine Rückkehr in seinen Lieblingssport an.

«Ich freue mich wirklich auf das, was als Nächstes kommt, und möchte sehen, wie ich mich in irgendeiner Form im Tennis involvieren kann», so Federer. «Im Tennis gibt es nicht so viele Jobs wie im Fussball oder Golf. Hier ist man entweder Trainer oder Kommentator», erläutert der Maestro, der bereits nach seinem Rücktritt erklärte, dass er sich einen Job beim TV «sehr gut vorstellen» könne.

