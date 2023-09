Tennis: Roger Federer schickt Kinder zu Rafael Nadal

Auf dem Court lieferten sich Roger Federer und Rafael Nadal fast zwei Jahrzehnte lang immer wieder epische Duelle, doch abseits der Wettkämpfe verband die beiden Tennis-Ikonen eine Freundschaft, die mit den Jahren immer inniger geworden zu sein scheint. 2022 nahm Nadal an Federers grosser Abschiedsshow beim Laver Cup teil und weinte nach dem Spiel wie ein Schlosshund an der Seite des Schweizers.

Federer hingegen erwies Nadal 2016 die Ehre, als jener auf Mallorca seine Akademie eröffnete und den Maestro als Ehrengast an die Eröffnungsfeier einlud. Der Baselbieter scherzte damals, er werde dereinst seine Kinder in dieser Einrichtung ins Training schicken. Sieben Jahre später ist aus dem Scherz Ernst geworden.

Manchmal coacht Federer die Kids auch selbst

In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» verrät Federer, dass seine neunjährigen Zwillingssöhne Leo und Lenny ein paar Tage in der Nadal-Academy beim Training verbrachten. Auch seine 14-jährigen Zwillingstöchter Myla und Charlene hätten die Freude am Lieblingssport ihres Vaters entdeckt und trainierten ihrerseits in der Akademie von John McEnroe in East Hampton (New York).