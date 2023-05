Tennis: Roger Federer spricht über Rafael Nadal

Nach seinem Rücktritt lässt es sich Roger Federer nicht nehmen, auch bei anderen Sportarten vorbeizuschauen. Bei Heimspielen des FC Basel ist die Tennis-Legende Stammgast und auch bei der Formel 1 war er vor kurzem mit seiner Familie beim GP in Miami zu Gast. Wie Federer nun in einer Fragerunde auf Twitter bekannt gab, kam es dabei zu einer kuriosen Begebenheit.

Federer bedauert Nadals French-Open-Aus

Tennis-Rentner Federer äusserte sich auf Twitter auch mit Bedauern über das verletzungsbedingte French-Open-Forfait von Rafael Nadal. «Ja, ich werde es vermissen, ihn spielen zu sehen», schreibt der Schweizer und ergänzt, dass Nadals Bilanz in Roland Garros «einer der unglaublichsten Rekorde in der Geschichte aller Sportarten» sei.

(Noch) kein TV-Engagement

Die Frage, ob er als Tennistrainer auf die Tour zurückkehren werde, umdribbelt der Familienvater mit Blick auf seine vier Kinder. «Ich bin bereits ein Dadcoach, was nicht einfach ist, aber ich liebe es jede einzelne Minute», so Federer. Die besten «Dad-Jokes» erzähle aber nicht er, sondern Andy Murray. «Er wurde dazu geboren, solche Witze zu erzählen und dann selbst nicht drüber zu lachen», so der Maestro.

Lob für Mirkas Aufschlag

Mirka und seine Kinder seien es auch, die ihn davon abhielten, seine Frisur nochmals blond zu färben, wie er dies zu Beginn seiner Karriere einmal machte. «Da würde die Familie wohl ihr Veto einlegen», so Federer, der betont, wie grossartig er sich fühle nach seinem Rücktritt. Dies, obwohl er heute sogar weniger schlafe als noch als aktiver Spieler und «auf eine verrückte Art, so ziemlich alles an den hektischen Zeiten als Tennisspieler und an den Trainingsstrapazen von früher vermisse».