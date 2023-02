Als TV-Experte: Roger Federer soll vor Wimbledon-Comeback stehen

Roger Federer steht vor der Rückkehr an den Ort seiner grössten Erfolge. Der Maestro soll in Wimbledon für den britischen TV-Sender BBC als Experte zum Einsatz kommen.

Darum gehts Roger Federer steht vor der Rückkehr nach Wimbledon.

Der Superstar soll als Experte und Co-Kommentator zum Einsatz kommen.

Die Gespräche mit dem englischen Sender «BBC» sollen fortgeschritten sein.

Im letzten November beendete Roger Federer seine grossartige Karriere. Am Laver Cup in London spielte er an der Seite seines ewigen Rivalen und Freundes Rafael Nadal seine letzte Partie. Die Bilder des weinenden Federers gingen um die Welt. Trotz seines Tennis-Ruhestands ist der Maestro aber ein viel beschäftigter Mann.

Vor zwei Wochen zeigte sich der 41-Jährige beim Skifahren und Ende Januar besuchte er mit seiner Frau Mirka die Pariser Fashion Week. Für eine Kunstinstallation hing der 20-fache Grand-Slam-Sieger in Unterwäsche von der Decke. Nun soll der Superstar auch im Sommer einen Job bekommen. Gemäss der britischen Zeitung «The Telegraph» wird Federer wohl als Experte in Wimbledon zum Einsatz kommen.

Zusammenarbeit von BBC und ESPN

Die Gespräche zwischen dem Maestro und dem englischen Sender BBC seien bereits fortgeschritten, so die Zeitung. So soll Federer als Co-Kommentator sowie als Experte fungieren. Doch nicht nur die britischen Fans würden in den Genuss von Federer kommen. Auch eine Zusammenarbeit mit dem us-amerikanischen Sportsender ESPN ist anscheinend geplant.

So soll er für die BBC wie auch ESPN kommentieren sowie als Experte zur Verfügung stehen. Federer wird aber nicht an jedem Tag arbeiten, auch Ruhetage sind für den Superstar geplant. Eine Zusammenarbeit mit beiden Sendern macht Sinn – so können sich ESPN und BBC die Gage teilen.

Wie hoch diese sein wird, ist nicht bekannt. John McEnroe, us-amerikanischer, mehrfacher Grand-Slam-Sieger und langjähriger TV-Experte, soll rund 180’000 Franken einstreichen. Schwer vorzustellen, dass Federer weniger erhalten wird.

Wie wird sich Federer als Experte schlagen? Er wird grossartig sein, wie immer. Das ist nichts für ihn. Seit Federer nicht mehr spielt, schaue ich kein Tennis mehr.