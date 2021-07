«Er wird schwer zu schlagen sein» : Roger Federer spielt nicht wegen Novak Djokovics Rekordjagd weiter

Roger Federer hat seinen langjährigen Tennis-Rivalen Novak Djokovic in den höchsten Tönen gelobt und gönnt ihm seine Erfolge.

1 / 8 Roger Federer steht in Wimbledon im Achtelfinal – in dieser Runde steht er zum 69. Mal an einem Grand-Slam-Turnier. Rekord! Getty Images Zuletzt besiegte Federer den Lokalmatadoren Cameron Norrie. Getty Images Ebenfalls in der zweiten Woche steht der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Getty Images

Darum gehts Roger Federer ist von Novak Djokovic beeindruckt.

Der Schweizer spielt nicht weiter Tennis, weil er seinen Grand-Slam-Rekord behalten will.

Der 39-Jährige macht «sein eigenes Ding».

Roger Federer hat mal wieder einen Rekord geknackt: Dank seinem Sieg am Samstag in Wimbledon steht der 39-Jährige zum 69. Mal in einem Achtelfinal an einem Grand-Slam-Turnier. Sein grösster Konkurrent, Novak Djokovic, steht ebenfalls in der zweiten Woche von Wimbledon. Der Serbe könnte auf dem Heiligen Rasen mit dem Gewinn seines 20. Grand-Slam-Titels am kommenden Sonntag zu den Rekordsiegern Federer und Rafael Nadal aufschliessen. «Er verdient es. Er hat extrem hart gearbeitet. Gleichzeitig spielt er auch grossartig. Er wird schwer zu schlagen sein», sagte Federer in London.

Der Baselbieter, der das legendäre Rasen-Turnier achtmal gewonnen hat, spielt nach eigenen Worten nicht wegen der Rekordjagd von Djokovic selbst noch weiter. So sei es auch beim Spanier Nadal, der für die laufende Wimbledon-Auflage abgesagt hat. «Ich mache mein eigenes Ding», betonte Federer und verwies auf seine Probleme durch seine beiden Knieoperationen.

Federer ist von Djokovic beeindruckt

Am French Open war der langjährige Weltranglisten-Erste deshalb vor dem Achtelfinal ausgestiegen, Djokovic hatte danach den Titel geholt. Der 34-Jährige besitzt noch die Chance, in diesem Jahr den «Golden Slam», also alle vier Grand-Slam-Turniere und Olympia-Gold, zu gewinnen. «Es ist einfach sehr, sehr beeindruckend zu sehen, was er in diesem Jahr wieder macht», sagte Federer.

Djokovic sei auf verschiedene Weise in der Lage, Matches zu gewinnen. Er habe unglaublich gut beim Australian Open am Jahresanfang sowie zuletzt in Paris gespielt. «Das war natürlich aussergewöhnlich», sagte Federer und ergänzte mit Blick auf Wimbledon: «Er sieht hier wie der grosse Favorit aus, egal in welche Runde er geht.»

Djokovic trifft am Montag im Achtelfinal auf den an die Nummer 17 gesetzten Chilenen Cristian Garín, Federer muss dann gegen den an die Nummer 23 eingestuften Italiener Lorenzo Sonego antreten (live bei uns im Ticker).

