Roger Federer spricht über die Erziehung seiner Kinder

Die Erfahrung mit seinen Kindern bestärkt ihn einmal mehr in seiner Arbeit: «Das inspiriert mich, heute hier zu sein», sagt er am UNO-Nachhaltigkeitsgipfel in New York.

Roger Federer (42) lebt ganz nach dem Motto: «Es ist nett, wichtig zu sein, aber es ist wichtiger, nett zu sein.» Diese Einstellung will er nicht nur an seine eigenen Kinder, sondern an möglichst viele weitergeben. So hielt er am UNO-Nachhaltigkeitsgipfel in New York eine Rede zu frühkindlicher Entwicklung, Wohlergehen und Vorschulerziehung.