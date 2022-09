Laver Cup in London: Das sagte Roger Federer zu seinem letzten Match

«Ich war am Anfang meiner Karriere berüchtigt dafür, dass ich nicht so konstant war. Am Ende war ich einer der konstantesten. Da bin ich sehr stolz darauf, dass ich so lange an der Spitze bleiben konnte. Das ist ein grosses Privileg. Ich habe früher immer zu Leuten wie Michael Schumacher oder Michael Jordan hochgeschaut, die so konstant waren.»