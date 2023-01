Mysteriöser Zug: Roger Federer und Trevor Noah drehen Werbespot im Hauptbahnhof Zürich

Roger Federer drehte am Mittwoch einen Werbespot im Hauptbahnhof.

Schweiz Tourismus will sich nicht weiter zum Dreh äussern.

Dutzende Sicherheitsmitarbeitende stehen seit dem Mittwochvormittag am Zürcher Hauptbahnhof um das Gleis 10. Mit dabei sind Kameraleute, Tontechniker, Regisseure und Produzenten. Am Mittag stiessen auch Tennis-Maestro Roger Federer und US-Talkmaster Trevor Noah hinzu. Ein News-Scout, der die Szene festgehalten hat, schwärmt: «Roger ist ein grosses Idol; ihn zu sehen, hat mich sehr gefreut.» Federer und Noah hätten angeregt über etwas diskutiert, um sie herum hätte sich eine grosse Menschentraube gebildet. «Mit der Zeit kamen immer mehr Leute dazu.» Er selbst habe allerdings arbeiten gehen müssen, sagt der 25-Jährige. «Leider konnte ich nicht länger bleiben, um zu sehen, was gedreht wurde.»