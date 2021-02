1 / 3 Roger Federer kehrt am ATP-250-Turnier von Doha (Katar) auf die Tour zurück. REUTERS Er bestritt 2020 nur ein Turnier. REUTERS Im gleichen Jahr liess er sich zwei Mal am Knie operieren. AFP

Darum gehts Roger Federer kehrt am 8. März in Doha auf die ATP Tour zurück.

Der Schweizer wird dann wegen einer Knieverletzung und zwei Operationen 13 Monate pausiert haben.

Für das Jahr 2021 hat er neben Doha einige Fixpunkte: Halle, Wimbledon, die Olympischen Spiele und das US Open.

Das Jahr 2020 ist für Roger Federer (ATP 5) ein Jahr zum Vergessen – wegen einer Verletzung am Knie bestritt der Schweizer nur ein einziges Turnier. Am Australian Open erreichte er den Halbfinal, wo er in drei Sätzen gegen den späteren Turniersieger Novak Djokovic (ATP 1) verlor. In der Folge liess er sich zwei Mal am Knie operieren.

Ursprünglich hatte er geplant, schon am Australian Open wieder ins Geschehen einzugreifen. Erst Ende Dezember verkündete sein Manager Tony Godsick, Federer werde das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres auslassen.

Nun steht aber fest, wann Federer auf die Tour zurückkehrt. Wie er SRF verriet, wird er in rund einem Monat beim ATP-250-Turnier in Doha antreten. Das Turnier beginnt am 8. März und dauert bis am 13. März. Es ist eine Rückkehr nach über 13 Monaten. «Ich habe mir lange überlegt, wann und wo ich zurückkommen soll. Australien war wegen meinem Knie noch ein Spürchen zu früh», sagt der Maestro.

«Wollte mein Comeback an einem kleineren Turnier geben»

Dass er in Doha auf die Tour zurückkehrt, hat aber noch einen anderen Grund: «Ich wollte mein Comeback an einem kleineren Turnier geben, um nicht voll im Fokus zu stehen und wo der Stress auch etwas kleiner ist.» Zu Beginn will er seinen Körper testen. Er wolle nicht «krankhaft versuchen, auf der Tour zu bleiben», wie er dem SRF sagt. Roger Federer lässt sich die Option offen, das Comeback abzubrechen, wenn es mit der Familie oder dem Körper nicht gehe. Er sagt aber auch: «Ich will noch einmal grosse Siege feiern. Und dafür bin ich bereit, den langen, harten Weg zu gehen.»