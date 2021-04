Anwesen in Rapperswil-Jona SG : Roger Federer wechselt Bauplaner aus

Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass über das Bauprojekt der Familie Federer ein Baustopp verhängt wird, wechselt Federer nun den Bauplaner aus.

Der Neubau liegt an der Zürcherstrasse, stadtauswärts.

Auf diesem Grundstück, direkt am Seeufer in Rapperswil SG, baut Roger Federer sein neues Anwesen.

Roger Federer möchte am Zürichsee ein Eigenheim verwirklichen.

Beim Bauvorhaben von Roger Federer am Zürichsee ist der Wurm drin: Eigentlich möchte der Tennisstar sich in Rapperswil-Jona auf einem Grundstück von 18’000 Quadratmetern ein Eigenheim bauen. In der Vergangenheit kam es wiederholt zu Einsprachen, vergangene Woche hatte die Organisation Aqua Viva, die sich für den Wasserschutz einsetzt, Erfolg. Sie erwirkte mit ihrer Einsprache einen vorübergehenden Baustopp.