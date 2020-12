Diese Serie ist historisch. Zum 18. Mal hintereinander gewinnt Roger Federer. Nein, die Rede ist nicht von einem Turnier oder von einer Tennis-Partie. Es geht um den ATP-Award als Fanliebling. Wie die ATP am Montagabend mitteilt, erhält Federer diesen nämlich zum 18. Mal in Folge. Die Wahl überrascht, spielte der Schweizer in diesem Jahr doch nur am Australian Open.