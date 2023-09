Roger Schawniski gegen Markus Somm: Sendung artet aus

Bereits 2019 hat Roger Schawinski eine Sendung mit Somm abgebrochen. Am Montag, 25. September 2023, ging es wieder hitzig zu und her.

Bis zur neunten Minute verlief das Gespräch einigermassen friedlich. Dann wurde es laut und gehässig. Radio-Unternehmer Roger Schawinski und Publizist Markus Somm diskutierten am Montagabend wie jede Woche auf Radio 1 eine halbe Stunde lang über aktuelle Themen. Diesmal: Der SRF-Dokfilm über die evangelikale Schule und die Missbrauchsvorwürfe, in die auch Läderach verwickelt ist , und die Flüchtlingspolitik.

«Du bist an deinem Züriberg und wartest einfach, bis die ersten Eritreer in deinem Garten stehen.»

«Gehts eigentlich noch?»

Beim Thema Flüchtlingspolitik ging es nicht netter zu und her. Am Schluss sagte Somm: «Du bist da an deinem Zürichberg und wartest, bis die ersten Eritreer in deinem Garten stehen. Hör endlich auf, herumzupolemisieren.» Somm nannte Schawinski einen typischen Akademiker, weil dieser die Sache als «komplex» bezeichnet hatte. Schawinski darauf: «Du bist auch ein Akademiker. Aber jetzt bist du ein Scharfmacher, ein Extremist.»