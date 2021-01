«Mich hat das Lügen einfach aufgeregt», so Roger Grunder. Der Gründer von «-nur ehrlich-» gibt an, auch vorher genug ehrlich gewesen zu sein. Er habe fast nie ein Blatt vor den Mund genommen. Dennoch sei ihm bewusst gewesen, dass er lügt. «Seit sieben Jahren bin ich nun bemüht nicht mehr zu lügen», so Grunder.