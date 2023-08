Hopman Cup: Roger Federer hat viel von Martina Hingis gelernt

In dieser Zeit schaute sich Federer einiges von der damaligen Weltnummer eins ab.

Zu Beginn des Jahrtausends ist der Name Roger Federer nur Tennis-Insidern ein Begriff. Doch mit Martina Hingis hatte die Schweiz bereits einen Tennis-Star, führte sie die Weltrangliste zu diesem Zeitpunkt an. Anfang 2001 gewannen die Nachwuchshoffnung Federer und die mehrfache Grand-Slam-Siegerin Hingis zusammen den Hopman Cup im australischen Perth. Für den Maestro eine Erfahrung, die bleiben sollte, wie Hingis im Gespräch mit «Züri Today» verrät.

«Er hat die notwendige Professionalität zum ersten Mal miterlebt», erklärt die heute 42-Jährige. Sie sei damals schon die Weltnummer eins gewesen und Federer noch ein «Junior». «Er hat gesehen, wie man sich auf Spiele vorbereitet und was es alles braucht, um erfolgreich zu sein», so Hingis. Zum Beispiel: Man gehe nicht um zehn Uhr abends noch etwas essen, wenn man am nächsten Morgen spiele. «Das hat er dort gelernt und dann bei sich integriert», beschreibt die fünffache Grand-Slam-Siegerin. Jahre später zollte Federer seiner Lehrerin Tribut.