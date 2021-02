Roger Köppel stört sich daran, dass die Restaurants mit dem zweiten Lockdown schliessen mussten. Nun ruft er in seinem täglichen Videoformat «Weltwoche Daily» zu Ungehorsam auf. Köppel fordert den Präsidenten von Gastro Suisse, Casimir Platzer, auf, allen Gastronomen einen Brief zu schreiben. In diesem Brief soll stehen: «Ab dem 1. März 2021 öffnet ihr alle eure Restaurants, natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen – egal, was der Bundesrat bis dann entschieden hat.»