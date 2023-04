Russland: Roger Köppel sendet aus Moskau und sorgt damit für einen Aufschrei

Mit diesem Bild lobt Roger Köppel das russische Handynetz: «Deutschland aufgepasst: In Moskau leuchten nicht nur die Lampen (viel Strom). Auch das Handynetz ist viel schneller als in Berlin. Viel schneller.»

Mit diesem Bild verkündete SVP-Nationalrat Roger Köppel am 22. April, dass er sich in Moskau befinde und hier das Webformat «Weltwoche Daily» senden werde.

Die russische Botschaft in Bern hat in einer Pressemitteilung den NZZ-Journalisten Ivo Mijnssen wegen «Terrorismuspropaganda» scharf kritisiert und ihm im Falle einer Einreise nach Russland Haft angedroht. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestellte daraufhin den russischen Botschafter in Bern ein. Die Äusserungen seien inakzeptabel und diese Art der Einschüchterung von Medienschaffenden werde nicht toleriert, so das Amt gegenüber dem Botschafter. Nun sorgt SVP-Nationalrat Roger Köppel mit einer Moskau-Reise für Gesprächsstoff.