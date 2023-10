Roger Köppel (SVP) lädt Ungarn-Präsident Viktor Orbán für Rede ein.

1 / 3 Roger Köppel ist noch bis Sonntag Nationalrat für die SVP. 20min/Matthias Spicher Am 22. November hat der «Weltwoche»-Verleger den ungarischen Präsidenten Viktor Orbán für eine Rede nach Zürich eingeladen. AFP Orbán wird im Grand Ressort Dolder eine Rede halten, anschliessend moderiert Köppel eine Podiumsdiskussion. Peter Lauth

Darum gehts Ungarns Präsident Viktor Orbán gilt als Putin-Freund.

Am Dienstag traf er sich erstmals seit Kriegsausbruch in der Ukraine mit Kremlchef Wladimir Putin.

Die Nato zeigte sich verärgert über das Treffen.

Nicht so Noch-SVP-Nationalrat Roger Köppel: Er lädt Orbán am 22. November für eine Rede ins Zürcher Luxushotel Dolder Grand.

Auf Twitter kommt das gar nicht gut an.

«Weltwoche»-Verleger Roger Köppel, noch bis am Sonntag Nationalrat für die SVP, lädt am 22. November zur «Matinée» ins Grand Resort Dolder in Zürich. Zu Gast wird der ungarische Präsident Viktor Orbán sein, der auch eine Rede halten wird.

Orbán gilt als enger Verbündeter Putins. Putin und Orbán waren am Dienstag bei einer China-Reise des Kremlchefs in Peking zusammengekommen. Es war ihr erstes Treffen seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022. Damit verärgert Orbán die Nato: Es sei «besorgniserregend», dass Ungarn sich dafür entschieden habe, «mit dem Kreml auf diese Weise zu kooperieren», sagte der US-Botschafter in Ungarn, David Pressman, gemäss n-TV. Dies, nachdem die Botschafter der Nato-Staaten in Ungarn nach einem gemeinsamen Treffen ihre Sorge über die weiterhin engen Beziehungen zwischen Budapest und Moskau zum Ausdruck gebracht hatten.

Nato kritisiert, Ungarn wehrt sich

Die ungarische Regierung wies Pressmans Kritik zurück. «Es ist nicht die Aufgabe des US-Botschafters, die ungarische Aussenpolitik festzulegen. Das ist die Aufgabe der ungarischen Regierung», sagte Orbáns Stabschef Gergely Gulyas im ungarischen Fernsehen. Das EU- und Nato-Mitglied Ungarn pflegt trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine enge Verbindungen zu Russland und hat gemäss n-TV etwa als einziges EU-Land seine Gasverträge mit Moskau noch ausgeweitet.

In der Schweiz stösst die Ankündigung der Podiumsdiskussion vor allem in den sozialen Medien auf Kritik. «Ich hoffe, die Juso unterwandert und stört diesen Anlass», ist auf X, ehemals Twitter, zu lesen. Auch die wenigen Kommentare unter dem Tweet der «Weltwoche» selbst sind ausnahmslos negativ: Die «Weltwoche» empfange einen Diktator, steht da, oder: «Nach dem, was ihr zur Ukraine gepostet habt, würd ich, wenn ich ihr wäre, den Schnabel halten.»

Netz tobt und ruft zum Boykott auf

Auch andere Accounts verbreiten den Flyer zur Matinée, für die 90 Franken Eintritt fällig werden, und rufen zum Boykott des Dolder Grand auf. «Schade, dass sich das Dolder dafür einspannen lässt» und «Ich hoffe, dass die Leute wirklich nicht so blöd sind, um für zwei Dummschwätzer 90 Franken zu bezahlen» sind noch die harmloseren Kommentare.

«Weltwoche»-Verleger Köppel nimmt die Kritik gelassen: «Am besten, diese Orbán-Kritiker machen sich am Anlass selbst ein Bild. Alle sind herzlichst willkommen und können ihre kritische Sicht einem Realitätstest unterziehen. Die Schweiz, Ungarn und die ‹Weltwoche› verbindet vieles, nicht zuletzt die Freiheitsliebe und der Respekt vor anderen Meinungen», sagt er auf Anfrage von 20 Minuten.