Nationalrat: Roger Köppel tritt auf Ende Jahr zurück

«‹Weltwoche› erfordert meine volle Aufmerksamkeit»

Die «Weltwoche» habe sich in den letzten Jahren sehr erfreulich entwickelt und sei internationaler, vielfältiger und überparteilicher geworden. Die Weiterentwicklung des Unternehmens erfordere daher seine volle Aufmerksamkeit, so der SVP-Politiker. Mit seinem Rücktritt wolle er auch mögliche Interessenkonflikte zwischen der «internationalen Ausrichtung der ‹Weltwoche› und seiner politischen Miliztätigkeit» vermeiden.

In seinem Schreiben dankt Köppel der SVP. Er werde sich auch weiterhin mit voller Überzeugung in der Partei engagieren, vor allem publizistisch und mit Vorträgen. «Ich bin erleichtert, dass es in den letzten acht Jahren gelungen ist, das Hauptziel meines politischen Wirkens in Bundesbern zu erreichen: Die Verhinderung der institutionellen Unterwerfung der Schweiz unter die EU durch einen Rahmenvertrag.»