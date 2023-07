Österreich: Roger Köppel ohne Sicherheitsgurt – Wiener Polizei

Der Zürcher SVP-Nationalrat und Publizist Roger Köppel sorgt mit einem Tweet erneut für Gesprächsstoff . Am vergangenen Freitag postete Köppel ein Bild von sich, wie er lächelnd auf der Rückbank eines Autos durch die Gegend fährt. Der Text dazu: «Wegen Zugsverspätung (120 Minuten!) im Auto nach Wien. Wunderschöne Landschaften, freie Flächen, flüssiger Verkehr – das pure Gegenteil der Schweiz, die an der massiven Zuwanderung zugrunde geht.»

Schliesslich reagiert sogar die Landespolizei Wien auf den Tweet – und stellt klar: «Das Verwenden des Sicherheitsgurts während der Fahrt ist gem. §106 KFG, ausser in ein paar Ausnahmefällen, gesetzlich vorgeschrieben.» Die Wiener Polizei wurde wohl nur auf das Bild aufmerksam, weil sie ein User in einem Kommentar markiert und sich nach der Gesetzeslage zum Fahren ohne Sicherheitsgurt erkundigt hatte. Ob der Fall Köppels einen solchen Ausnahmefall darstellt, und ob es Konsequenzen für ihn geben wird, ist zurzeit unklar.

Die Geschichte erinnert an den Fall, als der britische Premierminister Rishi Sunak ein Video auf Instagram postete, in dem er unangeschnallt in einem fahrenden Auto zu sehen war. Die britische Polizei hatte daraufhin eine Untersuchung angekündigt. Ein Sprecher des Regierungschefs hatte erklärt, Sunak entschuldige sich für seinen «Fehler». Fahren ohne Sicherheitsgurt kann in Grossbritannien mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Pfund (ca. 567 Franken) bestraft werden.