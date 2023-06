CS-PUK im Visier: «Ich wäre unabhängig» – Nordmann bewirbt sich als PUK-Präsident

Knall in Bundesbern: SP-Fraktionschef Roger Nordmann gibt offenbar sein Amt ab. Der Romand will derweil für die Sozialdemokraten in der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur Credit Suisse Einsitz nehmen - und stellt sich als deren Präsident zur Verfügung. Wie der SP-Haudegen seinen Entscheid begründet, siehst du bei uns im Livestream.