Coronavirus - Roger Schawinski lanciert Impf-Tombola

Derzeit sind laut BAG etwas über 46 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz vollständig geimpft. Um eine höhere Impfquote zu erreichen, hat sich Roger Schawinski etwas einfallen lassen. Gemäss der «NZZ am Sonntag» lancierte der Medienpionier eine online stattfindende Lotterie und schafft damit finanzielle Anreize für Personen, die bislang noch nicht geimpft sind. «Damit will ich dazu beitragen, dass die Durchimpfung zunimmt», erklärt er in der Zeitung. Schawinski selbst habe 24’000 Franken aus der eigenen Tasche beigesteuert.