«Roger und Mirka Federer haben Elton Johns Hits mitgesungen»

Roger und Mirka Federer (im pinken Kleid) scheinen begeistert von Elton Johns Konzert in Zürich.

Am Wochenende war der 74-Jährige im Zürcher Hallenstadion.

Elton John ist derzeit mit seiner «Farewell Yellow Brick Road The Final Tour» unterwegs.

Reginald Kenneth Dwight alias Sir Elton John verabschiedet sich nach 50 Jahren im Showbusiness von der grossen Bühne. Mit seiner «Farewell Yellow Brick Road The Final Tour» machte der Brite am Wochenende Halt in Zürich, wo er pünktlich, wie ein Schweizer Uhrwerk, mit seiner Show begann. Während die Fans im vollen Hallenstadion bereits mitsangen, schlich sich während des zweiten Songs, leicht verspätet, ein weiterer Star ins Konzert. Es war kein Geringerer als Roger Federer (41) mit Ehefrau Mirka (45) und den gemeinsamen Zwillingstöchtern Myla Rose und Charlene Riva (beide 13).