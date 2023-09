Roger Whittaker ist tot – Schlagersänger wurde 87 Jahre alt

Sein Welthit «The Last Farewell» im Jahr 1975 eröffnete ihm in der Hochphase der deutschen Schlagerwelle auch den Zugang zum deutschen Markt.

Der Schlagersänger Roger Whittaker ist tot. Er starb am vergangenen Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie das Unternehmen Sony Music am Montag mitteilte. Der britische Sänger begeisterte mit Hits wie «Albany» und «Abschied ist ein scharfes Schwert» ein Millionenpublikum.

Whittaker wurde 1936 in Kenia geboren, wo er auch aufwuchs. Nach einem Abschluss in Zoologie, Biochemie und Meeresbiologie startete er in den 1960er-Jahren seine Musikkarriere in Grossbritannien.