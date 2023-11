Rolex von Marlon Brando für über 4,5 Millionen Franken verkauft

Was diese Uhr so einzigartig macht, ist unter anderem die Gravur «M. Brando» auf der Unterseite des Gehäuses, die vom berühmten Schauspieler Marlon Brando persönlich handgraviert wurde.

Die Rolex GMT-Master, die Marlon Brando in seiner Rolle als Oberst Kurtz im Kultfilm «Apocalypse Now» aus dem Jahr 1979 trug, sorgte bereits vor vier Jahren für Aufsehen. Im Dezember 2019 wurde die Uhr von Phillips bei einer Auktion versteigert und erzielte damals einen stolzen Preis von rund 1,95 Millionen US-Dollar, was etwa 1,75 Millionen Franken entspricht.

Handgraviert von Marlon Brando persönlich

Christie's hat kürzlich im Rahmen der Auktions-Serie «Passion for Time» die Rekord-Rolex verkauft. Es ist unbekannt, warum der Sammler Mohammed Zaman, der die Uhr im Jahr 2019 erworben hat, sich bereits wieder von ihr trennt. Christie's gab an, dass der Verkauf seiner Sammlung für ihn das «Ende einer Ära» markiert, wie die «Bild» schreibt. Was diese Uhr so einzigartig macht, ist unter anderem die Gravur «M. Brando» auf der Unterseite des Gehäuses, die vom berühmten Schauspieler Marlon Brando persönlich handgraviert wurde.